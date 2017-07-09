سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة على التلال المشرفة على قرية البغيلية بريف حمص

© Sputnik. Dmitry Vinogradov رسالة من الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة حول مجزرة "البغيلية"

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تسيطر على التلال المشرفة على قرية البغيلية بريف حمص الشرقي، وكبدت إرهابيي "داعش" خسائر بالأفراد والعتاد".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أيضاً تأكيده أن وحدات من الجيش السوري تواصل عملياتها القتالية في البادية، وأحكمت سيطرتها على مجموعة التلال والنقاط الحاكمة في جبل القليلات شمال غرب حقل الهيل "شمال شرق تدمر بمحافظة حمص"، وقضت على عدد من إرهابيي "داعش" الإرهابي.

ويقوم الجيش السوري بعمليات عسكرية في مناطق عدة من ريف حمص لتطهيرها من المجموعات الإرهابية، وحقق نجاحات في سياق حرب واسعة يخوضها منذ سنوات ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و"جبهة فتح الشام" "جبهة النصرة" سابقاً، وهما تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد من الدول.