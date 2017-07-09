إرجاء إعلان بيان النصر على "داعش" في الموصل حتى تطهير المناطق المحررة بالكامل

بغداد — سبوتنيك. أكد الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، اليوم الأحد، أن إعلان بيان النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، والذي كان من المقرر إلقاءه اليوم، من المرجح أن يتم تأجيله، حتى إكمال تطهير المناطق المحررة بالكامل.

وأَضاف الحديثي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"،

"إن بيان النصر لن يتلى اليوم بنسبة ٩٠ بالمئة، لأن هناك مناطق لا تزال لم يتم دحر جيوب العدو فيها بالكامل وعمليات التطهير جارية، ولابد من الوضع في الاعتبار كل العوامل الأمنية".

وتابع الحديثي، "إن بيان النصر سيتلى، ما إن تكمل القوات الأمنية جميع مهامها في الساحل الأيمن".

يتبع…