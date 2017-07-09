"أنصار الله" يقصفون تجمعاً لقوات الرئيس هادي في تعز بصاروخ "زلزال 2"

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لـ"سبوتنيك": إن الحوثيين أطلقوا، مساء اليوم الأحد، صاروخاً محلي الصنع قصير المدى من نوع "زلزال 2" على تجمع للجيش اليمني شرق مديرية المخا الساحلية غرب تعز".

ووفقاً للمصدر، فإن القصف الصاروخي أسفر عنه قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين، لافتاً إلى أن القصف جاء بعد ساعات من مقتل وإصابة 15 عسكرياً يمنياً باستهداف مدفعي وصاروخي حوثي شمال منطقة يختل في مديرية المخا وبمنطقة الهاملي بمديرية موزع بمحافظة تعز.

يتبع…