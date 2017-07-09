اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

وقال الشاهد إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت جماعة مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس الاقتراب من العاصمة لتتصدى لها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق.