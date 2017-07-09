"الشعب السوري" يدحض إشاعة سحب الجنسية إذا لم تجدد البطاقة الشخصية داخل سوريا

وكتب مجلس الشعب السوري على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":

لا صحة لما ينشر حول تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية، حيث تنسب هذه الأخبار الكاذبة لموقع مجلس الشعب، ونتمنى من الصفحات والمواقع توخي الدقة وعدم نشر أخبار تدعي أنها نقلاً عن صفحة المجلس دون التأكد من صفحتنا الرسمية….

وانتشرت مؤخراً شائعة تقول إن الحكومة السورية سوف تقوم بسحب الجنسية السورية من المواطنين الذين لا يقومون بتجديد بطاقات الهوية الشخصية بشكل شخصي في الداخل السوري بحلول العام 2018، واعتبرت هذه الإشاعة وقتها إنها قد تكون تمهيداً من قبل الدولة السورية لخطوات رسمية لاحقة بهذا الصدد.

وانشغل السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على الشائعة، بين الغضب والذعر والحسرة. خصوصاً وأن هناك الملايين ممن هاجروا خارج البلاد بفعل الحرب وبالتالي لن يتمكنوا من إصدار بطاقات جديدة لهم داخل البلاد ما يعني سحب الجنسية منهم.