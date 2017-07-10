اليمن: إرهابي يفجر نفسه في حاجز تفتيش عقب القبض عليه في لحج

وقال مصدر محلي في محافظة لحج لـ"سبوتنيك": إن قوة أمنية نفذت حملة لتعقب اثنين من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، أسفرت عن ضبطهما أمام نقطة عسكرية تابعة لمدينة يافع، وأثناء تفتيشهما قام أحدهما بتفجير نفسه، ما أسفر عن مصرعه في الحال وإصابة جنديين آخرين على الأقل بجراح، حال أحدهما حرجة.