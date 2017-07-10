مصرف قطر المركزي: نملك ما يساعدنا على مقاومة العزلة الخليجية

© Sputnik. Vitaliy Belousov مسؤول قطري سابق: قطر لن تثق بالأخوة والأشقاء بعد الآن قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية.





وأكد خلال مقابلة له مع محطة (سي.إن.بي.سي) نشرها موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن الاحتياطي الذي لدى قطر يساعدها على مقاومة العزلة من جانب جيرانها في الخليج.





وأضاف المحافظ بحسب رويترز إن "هذا هي مصداقية نظامنا لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي..نوع من الصدمات".





وتابع أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيلها.





وتراجعت الأسهم القطرية كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية منذ أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب.