الجن ملجأ قطر الأخير لحل الأزمة

وأضافت الصحيفة على لسان من وصفتهم بمصادر مطلعة، بأن عددا من المشعوذين والسحرة كشفوا عن تلقيهم مبالغ كبيرة جدا من شيوخ قطريين، وذلك لاستحضار الجن والأرواح ليتمكنوا من حل الأزمة الحالية، وحماية البلد وتحصينه بـ"سر الحرف".

وانتشر هاشتاغ #قطر_تتعامل_بالجن، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن سخريتهم من الأمر، واتباع دولة قطر أساليب غير جدية في التعامل مع الأزمة.

هذوله الاربعة هم صائدي الاشباح… ما يحتاج اوضح من هم الاربعة 😂😂😂😂#قطر_تتعامل_بالجن#تميم_المجد

🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/WdCFXf17b0 — Mohammed NagmEl-din (@mohammdnajm) July 10, 2017

وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد عقدوا اجتماعا، أمس، في القاهرة، وأصدروا بياناً في ختام اللقاء، أكدوا من خلاله استمرار الإجراءات المتخذة ضد قطر، بعد شهر من "القطيعة" معها، لاتهامها بـ"دعم وتمويل الإرهاب".

وأشار وزراء خارجية الدول الأربع إلى أن الرد القطري على المطالب الخليجية — المصرية، الذي سلم لوزير الخارجية السعودي عبر الوسيط الكويتي، كان "سلبياً".