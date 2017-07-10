الحكومة السورية تهنئ العراق بانتصاره في الموصل

© REUTERS/ AHMED SAAD العبادي يصل الموصل المحررة ويبارك للمقاتلين والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير

دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر المسؤول في الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة "سانا" الرسمية، إن "الحكومة السورية تهنيء أبناء الشعب العراقي وحكومته بالانتصار الكبير الذي حققه الجيش والحشد الشعبي العراقي في الموصل على تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأضاف المصدر أن "سوريا تؤكد أنها ماضية شعبا وجيشا وحكومة بالتعاون مع الشعب والحكومة والجيش والحشد الشعبي العراقي للقضاء على ما تبقى من عصابات "داعش" الإرهابية، لأن حشد جهدنا المشترك في البلدين الشقيقين هو العامل الأساسي لضمان عدم عودة "داعش" أو أي شكل من أشكال الإرهاب الدموي لهذين البلدين وكل أنحاء المنطقة".

وقال المصدر إن "سوريا التي آمنت بالتلاحم بين البلدين الشقيقين، سوريا والعراق، في الحرب المشتركة على الإرهاب، تشعر بالاعتزاز بالتضحيات الكبرى التي قدمها الشعب العراقي جيشا وحشدا شعبيا لتحقيق هذا الانتصار الغالي، وتقدم أحر وأصدق التعازي لعائلات الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وتابع المتحدث "سوريا تذكر أن دماء الشهداء ومعاناة الجرحى لن تذهب هباء بل إنها ستبقى الملهم الكبير لنا جميعا في هزيمة ما تبقى من هؤلاء الإرهابيين على أرض العراق وسوريا". وقال المصدر إن" انهيار دولة "داعش" المزعومة في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وإيوائهم".