طهران: يجب توسعة اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل سوريا

وأشار قاسمي إلى أن الاتفاق يمكن أن يكون مثمرا إذا وسع ليشمل كافة أنحاء سوريا وضم كل المناطق التي نوقشت في محادثات أستانا لتخفيف التصعيد.

وتابع قاسمي في مؤتمره الصحفي الشهري:

لا نستطيع إعطاء أي وجهة نظر حول الاتفاق، لكن وضمن روابطنا مع روسيا والطرق الدبلوماسية التي تجمعنا معهم حصلنا على تفاصيل هذا الاتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لكن التوافق الموجود إذا كان يمكن تعميمه على كل سوريا فهو أمر جيد، لكن مع الأفعال الأمريكية السابقة التي حصلت في سوريا، فمصير الاتفاق ما زال مبهما".