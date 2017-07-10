المحكمة العليا في لندن ترفض وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية

وكانت حملة النشطاء الحقوقيين ضد تجارة الأسلحة قد طلبت أمراً بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه ضد "أنصار الله" الحوثيين.

وحسب "رويترز"، قال الحكم الصادر عن المحكمة العليا "إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رفضت".