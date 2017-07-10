لافروف يرحب بمشاركة الهيئة العليا للمفاوضات السورية في مشاورات الإصلاح الدستوري

© REUTERS/ Pierre Albouy دي ميستورا: أحرزنا بعض التقدم في أستانا ولا داع لتوقع الكثير من مفاوضات جنيف

وقال لافروف، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره من أوسيتيا الجنوبية:

هذا تقدم كبير جدا، ونوعي في نهج ما يسمى بالهيئة العليا للمفاوضات نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب لافروف عن أمله في توازن المصالح خلال الحوار حول الإصلاح الدستوري في سوريا.

وأكد وزير الخارجية الروسي عزم بلاده دعم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن الإصلاح الدستوري.

وقال لافروف إن بلاده تعول على أن النجاح في إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا سيساعد بشكل فعلي في محاربة الإرهاب، داعيا الولايات المتحدة لمشاركة أكثر نشاطا في عملية أستانا.