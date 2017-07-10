مقتل أبرز قياديي "داعش" والملقب "أبو الصولات" في قضاء تلعفر

بغداد — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، بأن "تسعة من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا بقصف لطيران التحالف لأحد مقار التنظيم الإرهابي بمنطقة المحلبيه في تلعفر".

وأشار البيان إلى أن من بين القتلى أحد قادة "داعش" المدعو أحمد شاكر الملقب بـ "أبو الصولات".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/حزيران الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة".

وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.