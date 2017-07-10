وزير الثقافة السعودي: لعبة قطر التخريبية والتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية انكشفت

© REUTERS/ Mike Blake الجن ملجأ قطر الأخير لحل الأزمة

وأكد في تصريح لجريدة "الجمهورية" الإيطالية أن "اللعبة التي تلعبها قطر منذ سنوات، لعبة التخريب والتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية، قد انكشفت للعالم".

وأضاف "سنمضي قدماً لإقناع قطر بالعودة إلى الحضن الخليجي والمساهمة في أمن المنطقة واستقرارها، رغم أنها رفضت مطالب المملكة والبحرين ومصر والإمارات، ولم تظهر أي نية في التخلي عن دعمها للإرهاب، ورفضت كل الوسائل الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".

وأوضح أن قناة "الجزيرة"، أنشأتها قطر لتسويق أجندتها العدائية، فهي لا تمثل حرية الصحافة إطلاقا، بل هي مشروع تخريبي سياسي، وتسخر منا حتى في أدق التفاصيل.

وقال "لقد هاجمتني الجزيرة شخصيا، لأنني أجريت جولة في العواصم الأوروبية، ولكنها لم تهاجم وزير الخارجية القطري الذي فعل الشيء نفسه".