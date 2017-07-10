بعد إعلان عدد الأثرياء في السعودية... كاتبة تتسائل أين الزكاة

وعن أموال الأثرياء رصدت قالت الكاتبة أن هذه الأموال تعتبر رسمية وموثقة، لكن هناك أموال أخرى قد تبدو غير مشمولة، وعلى سبيل المثال ما ورد من إحصائية تشير إلى وجود عدد 2640 ثرياً في المملكة تزيد ثرواتهم عن 30 مليون دولار وليس ريال، أي أن مجموع هذه الثروة تبلغ 427 مليار دولار، وهو رقم ضخم جدا، إذا حسبت عليه الزكاة الشرعية ومقدارها 2.5٪ يكون مجموع زكاة هذه الأموال حوالي 40 مليار ريال، لو أضفيت مع الزكاة المعلن عنها فسيكون لدينا مبلغ ضخم يكفي لعدد الجمعيات الخيرية الموجودة، وهي حوالي 644 جمعية، بالإضافة إلى جمعيات أخرى وصناديق خيرية غير مسجلة.

وتختتم شلهوب مقالها بـ "نحن بلد خير كثير ونحتاج إلى جهود أكبر لضبط هذه الأموال وتوجيهها إلى مستحقيها".