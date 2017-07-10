إصابة 5 أشخاص وتدمير بنايات سكنية جراء قصف مدفعي تركي لقرى وبلدات عفرين السورية

© AFP 2017/ Virginia Mayo / POOL وزير الدفاع التركي: لن نتردد بشأن تنفيذ عملية في عفرين

دمشق- سبوتنيك. وأضاف روج، في اتصال مع "سبوتنيك"، ان القصف التركي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والذي بدأ منذ نحو نصف ساعة "لا يزال مستمراً وتسبب بتدمير عدد كبير من المباني السكنية واحتراق المحاصيل الزراعية والأراضي في تل رفعت، والشيخ عيسى، وحربل، وسد الشهباء".

ويشار إلى أن أنقرة أجرت مشاورات مع روسيا مع بدء عملية جديدة في سوريا.