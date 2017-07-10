صادرات الغاز المسال القطرية لم تتأثر بالأزمة

وقال ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لتسويق وتجارة الغاز والطاقة في شل "تدفقات الغاز المسال ما زالت مستقرة والشحنات تصل إلى السوق". وشل من أكبر شركات تجارة الغاز المسال في العالم. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أمير قطر يجري مباحثات مع المدعية العامة للجنائية الدولية

وقال خلال مناسبة لقطاع الطاقة في اسطنبول "قطر منتج للغاز المسال يعتمد عليه وذو كفاءة عالية."

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر تلك التهمة.

وقالت قطر اليوم إن صادراتها، شاملة الغاز المسال، إلى اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين لم تتأثر بالإجراءات المتخذة ضدها. وتشكل الصادرات المتجهة إلى الدول الآسيوية الأربع نحو ثلاثة أرباع إجمالي صادرات قطر.