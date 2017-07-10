القوات العراقية تحرر ثلاث فتيات إيزيديات من قبضة مسلحين في الموصل

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، إن وحدات الفرقة المدرعة التاسعة "تتمكن من تحرير فتاتين إزيديتين خلال عملية تطهير ما تبقى من منطقة الميدان في مدينة الموصل".

© REUTERS/ SUHAIB SALEM المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف لـ"سبوتنيك" الوجهة التالية للقوات بعد تحرير الموصل

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان مقتضب صادر عن الناطق باسمها بوقت سابق من اليوم، أن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى تمكنت من تحرير فتاه أيزيدية مولودة عام 2001".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/حزيران الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة".

وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.