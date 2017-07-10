شاهد...الأمير محمد بن سلمان يظهر للمرة الأولى في مجلس الوزراء

وفي بداية الجلسة، رحب العاهل السعودي، بالأمير محمد بن سلمان، لمناسبة اختياره وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، متمنيا له التوفيق.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن "أعضاء مجلس الوزراء قدموا التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنين له العون والتوفيق".
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) July 10, 2017
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.#خادم_الحرمين_الشريفين يرحب في مستهل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ،بصاحب السمو الأمير #محمد_بن_سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد.
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