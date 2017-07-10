شاهد...الأمير محمد بن سلمان يظهر للمرة الأولى في مجلس الوزراء

© AP Photo/ Hassan Ammar محمد بن سلمان ملكا مفوضا لأول مرة

ويعتبر حضور الأمير محمد بن سلمان بوصفه ولي العهد ونائب رئيس المجلس، لهذا الاجتماع، هو الأول له منذ توليه المنصب.

وفي بداية الجلسة، رحب العاهل السعودي، بالأمير محمد بن سلمان، لمناسبة اختياره وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، متمنيا له التوفيق.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن "أعضاء مجلس الوزراء قدموا التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنين له العون والتوفيق".