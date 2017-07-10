العبادي يعلن تحرير الموصل بالكامل بعد قليل

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة — خلية الإعلام الحربي في بيان تلقت مراسلتنا نسخة منه، مساء اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، سيعلن بيان النصر بتحرير الموصل، بالكامل من قبضة "داعش" الإرهابي، في تمام السابعة والنصف حسب التوقيت المحلي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم أمس الأحد، خلال زيارته إلى الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، أن العالم لم يكن يتصور أن العراقيين سيقضون على "داعش" بهذه السرعة، وذلك بعد وقت قصير من وصوله لمدينة الموصل لتحية القوات العراقية على انتصارها الكبير على التنظيم الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان "أننا نولي أهمية كبرى لإعادة الخدمات والبنى التحتية، وأننا سعداء برؤية عودة الحياة الطبيعية للمواطنين، وهذا كله نتيجة تضحيات المقاتلين الأبطال الذين أبهروا العالم بشجاعتهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/حزيران الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة".

وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.