الطيران العراقي يباشر احتفالا بالنصر على "داعش" في سماء الموصل

وقالت قيادة العمليات المشتركة — خلية الإعلام الحربي في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، مساء اليوم، "في مشهد وطني بدت فيه أن سماء الموصل أمطرت أعلاما عراقية ابتهاجا بعودتها كاملة إلى حضن العراق".

وأضافت القيادة، بمناسبة إعلان بيان تحرير مدينة الموصل الحدباء العزيزة بالكامل من سيطرة "داعش" الإرهابي، وتزامنا مع خطاب النصر الذي ألقاء رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باشرت مفرزة العمليات النفسية الجوية بإلقاء ثلاثة ملايين علم عراقي مطرز على خارطة المدينة، مركز نينوى.

© Sputnik. Nazek Mohammed تحرير الموصل

وحسمت القوات العراقية، عمليات "قادمون يا نينوى" التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حتى اليوم العاشر من تموز، بالقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي واقتلاعه من كامل الموصل كبرى مدن البلاد سكانا.