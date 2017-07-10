التحالف الدولي: هزيمة "داعش" في الموصل ليس نهاية التهديد العالمي

وقال التحالف، في بيان، اليوم الاثنين 10 يوليو/تموز، إن النصر في الموصل لا يعني نهاية التهديد العالمي لتنظيم "داعش الإرهابي"، داعياً العراق أن يتحد لهزيمة التنظيم الإرهابي وضمان عدم عودة الظروف التي أدت لظهوره.

وقال "في حين لا تزال هناك مناطق في مدينة الموصل القديمة يجب أن تكون محملة بالمعدات المتفجرة ومقاتلي "داعش" المحتملين في الإختباء، فان مدينة الموصل باتت تحت سيطرتة قوات الأمن العراقية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن، في وقت سابق، اليوم الاثنين، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

وقال العبادي، في كلمة له عبر التليفزيون العراقي، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.