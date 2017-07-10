الصدر يحذر من زج الشباب العراقي بحرب في سوريا

بغداد — سبوتنيك. وقال الصدر، للصحفيين، من الضروري تأمين الحدود العراقية عموما ومن الجهة الغربية على وجه الخصوص، محذرا من زج الشباب العراقي بحرب في سوريا.

وأضاف الصدر، إن بقاء السلاح خارج الدولة سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

وحث الصدر الى "دمج" عناصر الحشد ممن "يصلح دمجه" مع القوات المسلحة، وشدد على حصر السلاح بيد الدولة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، 10 يوليو/تموز، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

وشدد العبادي على أن القوات العراقية ستظل تلاحق التنظيم حتى آخر عنصر له في البلاد.