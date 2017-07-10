احتفالات تعم العراق فرحا بالانتصار على "داعش"

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، "ابتهاجا بالنصر العظيم بتحرير مدينة الموصل "مركز نينوى شمال البلاد"، وجه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 11 تموز، ومن نصر إلى نصر".

وتشهد بغداد، وكذلك نينوى، ومحافظات الوسط والجنوب، احتفالات على أغاني وطنية، احتفالا ً وفرحاً بالنصر الذي حققته القوات العراقية بكل صنوفها بالقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل "ثاني أكبر مدن العراق سكاناً بعد العاصمة".

وشارك في الاحتفالات، آلاف العراقيين في كل محافظة، ومنها في قلب بغداد قرب نصب الحرية الشهير، يقام حاليا ً حفل موسيقي وطني كبير زينه المحتفلون بالمئات من الأعلام "العراقي العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

وقال العبادي، في كلمة له عبر التليفزيون العراقي، اليوم الاثنين، 10 يوليو/تموز، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.

وأضاف العبادي، في البيان، الذي بث مقتطف منه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته مراسلتنا في العراق، "أن الأبطال والشهداء والجرحى سيكونون في قلوبنا وعقولنا ولن ننسى هذا الدَين أبدا، وتحية لعوائلهم أبدا، ولا ننسى أن نهنئ المرجعية والسيد السيستاني والفتوى، والأبطال من كل صنوف القوات المنتصرة."

ووجه العبادي، كلمته في البيان إلى الشعب والقوات، قائلاً "أيها العراقيون الغيارى، أيها المقاتلون الشجعان، بوحدتنا وبصفنا الموحد قاتلنا الدواعش، هذه السنين، واستطعنا بجهودكم وتضحياتكم ودمائكم أن نفشل جميع مخططات تفريق العراقيين، العراق اليوم أكثر وحدةً مما كان عليه".

وأكمل، أيها العراقيون هذا النصر لكم، وهذه العمليات تمت بتخطيط وانجاز عراقي، لم يشارك العراقيين احدٌ من الآخرين، العراقيون هم من قاتل على الأرض، ومن حقهم أن يفتخروا.

ونوه العبادي، بكلمته "أمامنا مهمة إعادة الاستقرار، وكما توحدنا في قتال "داعش" علينا أن نتوحد في إعادة الإعمار والنازحين".