الجنائية الدولية: وسائل إعلام قطر ستصحح تقاريرها حول زيارة المدعية العامة للدوحة

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، نشرت تقريرًا، أمس الأحد، أفاد أن المدعية العامة "أعربت عن أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الحصار".
وأضاف التقرير: "وأشادت بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة، معبرة عن إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات كما أعربت عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية."
وقال مكتب بنسودا، ردًا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لها: "لا تعلق المدعية العامة أبداً على المسائل السياسية، والتي تشمل الظروف الراهنة المتعلقة بقطر. ونحن نفهم أن وكالات الأنباء القطرية ستصحح التقارير المشار إليها للتأكد من أنها تعكس بدقة اجتماعات المجاملة التي عقدتها المدعية العامة مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة خاصة قصيرة إلى الدوحة، على سبيل الأولوية".
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