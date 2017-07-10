الجنائية الدولية: وسائل إعلام قطر ستصحح تقاريرها حول زيارة المدعية العامة للدوحة

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أمير قطر يجري مباحثات مع المدعية العامة للجنائية الدولية

وأكد المكتب، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المدعية العامة لا تعلق على القضايا السياسية أثناء لقائها مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، نشرت تقريرًا، أمس الأحد، أفاد أن المدعية العامة "أعربت عن أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الحصار".

وأضاف التقرير: "وأشادت بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة، معبرة عن إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات كما أعربت عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية."

وقال مكتب بنسودا، ردًا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لها: "لا تعلق المدعية العامة أبداً على المسائل السياسية، والتي تشمل الظروف الراهنة المتعلقة بقطر. ونحن نفهم أن وكالات الأنباء القطرية ستصحح التقارير المشار إليها للتأكد من أنها تعكس بدقة اجتماعات المجاملة التي عقدتها المدعية العامة مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة خاصة قصيرة إلى الدوحة، على سبيل الأولوية".