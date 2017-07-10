وزير الخارجية المصري: مقاطعة قطر جاءت بعد تأكدنا تمويلها للإرهاب

© AP Photo/ Amr Nabil, File وزير الخارجية المصري: العلاقات مع السعودية مهمة للأمن القومي العربي

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، أمام الدورة الـ 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بأبيدجان.

وأضاف شكرى قائلاً: "وإذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعدما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية وأخرى متطرفة".

وتابع: "بالإضافة إلى إيوائها للإرهابيين الهاربين من العدالة، فضلا عن الترويج للفكر الجهادي المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا".



