بيان كويتي أمريكي بريطاني مشترك بخصوص الأزمة الخليجية

© AFP 2017/ AXEL SCHMIDT وزير الخارجية المصري: مقاطعة قطر جاءت بعد تأكدنا تمويلها للإرهاب وبحسب ما نشرته وكالة أنباء كونا الكويتية فإن البيان جاء فيه أن الأطراف الثلاثة تعرب عن "عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة بالمنطقة" وناشدوا كافة الأطراف على سرعة احتواء الأزمة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.





وأكد الاجتماع على دعمهم للوساطة الكويتية في محاولة لإنهاء الأزمة.





وكانت الدول الأربعة المقاطعة لقطر، قد أصدرت بيانًا مشتركًا، ردًا على الوثائق التي نشرتها شبكة "CNN" الأمريكية والتي أكدت على أن قطر انتهكت اتفاق الرياض.وشددت الدول الأربعة (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين)، على أن المطالَب الـ ١٣ التى قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالَب بالأصل إما ذكرت فى اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي أو أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه".





وأكدت على الوثائق التى نشرتها شبكة "سي إن إن" العالمية، والتى شملت اتفاق الرياض ٢٠١٣ وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك لتهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به".