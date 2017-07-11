الجزائر تستضيف اجتماعات للفصائل الليبية قريبًا.. وهذه الجماعات هي الممنوعة

وكشف مساهل في تصريح للإذاعة الجزائرية الليلة على هامش الندوة الدولية حول "المصالحة الوطنية في الوقاية من العنف" عن تكثيف الحراك الدبلوماسي الذي سيشهد قريبا زيارة وفود تمثل مختلف الأطياف الليبية ما عدا الجماعات المصنفة لدى الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية.





كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائري على "تواصل الجهود الجزائرية الرامية إلى الحل السلمي وتكريس الحوار الليبي-الليبي".





وأعلن الوزير كذلك أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيس البعثة الأممية للدعم في هذا البلد، غسان سلامة، سيقوم أيضا بزيارة إلى الجزائر قريبا.





وجدد الوزير الجزائري دعمه لكل المساعي الرامية الى إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، معتبرا أن حل الأزمة الليبية "سيكون بالحوار الشامل ما بين الليبيين وبالمصالحة الوطنية".





وأضاف مساهل أن "الحوار الليبي مستمر وهناك عمل جبار يقوم به الليبيون والكل مقتنع بأنه لا بديل عن الحل السلمي دون التدخل في الشأن الداخلي الليبي".





وأشار الى الزيارة التي قام بها مؤخرا الى ليبيا لمس فيها "إرادة متقاسمة من طرف الليبيين من أجل ايجاد حل سلمي عبر الحوار".





ومن المنتظر أن يقوم مساهل بزيارة إلى ايطاليا يوم الثلاثاء، حيث لفت إلى أنه سيتطرق إلى الملف الليبي في لقائه مع المسؤولين الايطاليين، كما سيقوم بزيارات أخرى إلى كل من مصر والإمارات العربية المتحدة.