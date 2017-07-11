رئيس تحرير صحيفة "عربي 21" يعترف بالدعم القطري لصحيفته

وعبر فراس أبو هلال بذلك من خلال تغريدة له على صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا "يعيبون على عربي21 أنه يقبل تبرعات من دولة قطر وهذا فخر لنا ولا ننكره"، مضيفا "سنكتب كل الحقائق التي تقض مضاجع دول الحصار".

يعيبون على #عربي21 أنه يقبل التبرعات من دولة #قطر وهذا فخر لنا ولا ننكره، وسنكتب كل الحقائق التي تقض مضاجع دول الحصار.

— فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) July 11, 2017

ويعد ذلك انتهاكا لاتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، حيث جاء ضمن الوثائق المسربة التي وقعت عليها قطر، تحذير من دعم أي وسيلة إعلامية تسئ لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت الوثيقة المسربة أيضا: عدم إيواء أو توظيف أو دعم — بشكل مباشر أو غير مباشر — في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام".

وأثارت تغريدة فراس أبو هلال ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بعض المستخدمين بالتعليق على التغريدة. فقد علق المستخدم، مهدي العبار العنزي، حول الاعتراف، قائلا "الحقيقه واضحه بأن قطر تدعم المعارضين والإرهابيين.. وتغريدتك اعتراف تام بالدعم لكم. خبتم وخاب مسعاكم".

الحقيقه واضحه بأن قطر تدعم المعارضين والإرهابيين.. وتغريدتك اعتراف تام بالدعم لكم. خبتم وخاب مسعاكم. — مهدي العبار العنزي (@mahdialabbar) July 11, 2017

وعلق، فيصل ابراهيم الشمري، قائلا "إن تدفع أكثر و تدفع أكثر بأس البائع و بأس المشتري".