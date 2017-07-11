دي ميستورا يكشف مصير جولات التفاوض الجديدة بشأن سوريا

© REUTERS/ Pierre Albouy دي ميستورا: اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا يمتلك فرصة كبيرة للنجاح

جنيف — سبوتنيك. قال دي ميستورا، إنه يعتزم إجراء 4 جولات تفاوضية أخرى بشأن سوريا هذه السنة.

وأعرب المبعوث الأممي في لقاء خاص مع "سبوتنيك" عن أمله بأن تدخل سوريا مرحلة جديدة نهاية العام الجاري.

وقال دي ميستورا، رداً على سؤال حول عدد الجولات التي يعتزم إجراءها "ننوي أن نضمن بأن يكون العمل الذي نجريه هنا [في جنيف] وهو عمل تحضيري للوقت المناسب الذي سنتمكن أخيراً فيه من القول فعلياً بأنه لدينا الآن مؤتمر سلام في جنيف".

وتابع قائلا "سنستكمل عملنا في أغسطس(آب) وسبتمبر(أيلول)، وربما في أكتوبر(تشرين الأول) وحتى في نوفمبر(تشرين الثاني)، لأننا نأمل بنهاية العام أن يكون لدينا صورة مختلفة في سوريا".