دي ميستورا: الاهتمام المتزايد لقادة العالم بالأزمة السورية يساهم في تبسيطها

جنيف — سبوتنيك. وقال دي ميستورا في لقاء خاص مع "سبوتنيك": قادة العالم أصبحوا يركزون معا على إيجاد الأولويات التي من شأنها أن تسمح بتبسيط الأزمة السورية".

وأشار إلى أن عملية تبسيط تجري الآن بالفعل، بمعنى أن الأولوية أصبحت عند الجميع هي محاربة "داعش" وتحرير الرقة ورفع الحصار عن دير الزور، وهي أولويات مشتركة، بحسب قوله.

وتابع قائلا "في نفس الوقت تخفيف التصعيد والمساعدات الإنسانية وتنظيف الألغام والمعتقلين وربطاً بهذا كيفية تحقيق الاستقرار في البلاد والذي طريقته الوحيدة هي عبر الحل السياسي".

ولفت دي ميستورا إلى أن سوريا تفادت السيناريو الأسوأ أي "تركها لمصيرها، ونسيان الأزمة لتصبح مثل ما كانت عليه الصومال لسنوات عديدة، أزمة غير قابلة للحل".