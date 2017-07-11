وزارة الخارجية اللبنانية تهنئ العراق على تحرير الموصل

Press Service of the President of the Russian Federation ترامب يهنئ العراق على هزيمة "داعش" في الموصل

بيروت — سبوتنيك. وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن "انتصار العراق على قوى التطرف والإجرام وتحريره الموصل من براثن داعش، لم يكن ليتحقق لولا تكاتف العراقيين بكل مكوناتهم والتضحيات التي قدموها دفاعاً عن وطنهم وحفاظاً على وحدته وسيادة الدولة العراقية على كافة أراضيها".

وشددت الخارجية اللبنانية على "أهمية البناء على هذا الانتصار من خلال تكثيف الجهود إقليمياً ودولياً وزيادة التنسيق المشترك لمنع تسرب الإرهاب من وكر إلى آخر في المنطقة ووضع حد لتمدده الفكري واستئصاله من العقول تمهيدًا للقضاء عليه نهائياً".

وأكدت وزارة الخارجية "وقوف لبنان الدائم إلى جانب العراق وأشقائه كافة في هذه المعركة الوجودية ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد بجرائمها وارتكاباتها هوية المنطقة ومكوناتها وإرثها الحضاري والثقافي"، مشددة على "أهمية عودة كل المكونات العراقية، التي هجَّرها داعش من نينوى وغيرها من المحافظات، إلى مناطقها حفاظًا على التنوع الديمغرافي الذي يعد ثروة للعراق".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن يوم الاثنين 10 تموز/يوليو، النصر على تنظيم "داعش" وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر، منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.