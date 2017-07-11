المبعوث الأممي: يجب أن يكون للأكراد كلمة في الدستور السوري الجديد

© Sputnik. Valery Melnikov دي ميستورا: الاهتمام المتزايد لقادة العالم بالأزمة السورية يساهم في تبسيطها

جنيف — سبوتنيك. وأوضح دي ميستورا أن النقاشات الحالية تدور حول الجدول الزمني والعملي لوضع الدستور وليس عن مضمونه.

وقال دي ميستورا في لقاء خاص مع "سبوتنيك": الأكراد جزء أساسي من المجتمع السوري، وبرأيي يجب أن تكون لديهم كلمة بما سيكون عليه الدستور في المستقبل، إن كان دستوراً جديداً أم إن كانت إصلاحات للدستور الحالي".

وأضاف "في الوقت الحالي تجري لدينا نقاشات حول جدول وعملية وضع الدستور الجديد وليس عن الدستور بحد ذاته".

ومضى بقوله "عندما يحين الوقت سيكون من الصعب جداً تجاهل الصوت والرأي الكردي السوري".

وأشار دي ميستورا "يمكن القول إنه حين يبدأ السوريون بمناقشة مستقبل دستورهم فيما بينهم، سيكون حينها واجباً شمل جميع أطياف الشعب السوري في النقاش".