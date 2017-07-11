بيان لـ"داعش" في العراق يعلن مقتل البغدادي

وأوضح المصدر لـ"السومرية نيوز" أن التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه "الثبات في المعاقل".

وأكد البيان مقتل البغدادي دون ذكر تفاصيل أخرى، وذكر قرب إعلان اسم خليفته الجديد، مذكرا عناصره بـ"عدم الانجرار وراء الفتن".

وأشار المصدر إلى أن البيان المقتضب عن مقتل البغدادي أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن التنظيم كان استخدم نشر دعائي لنعي قيادات بارزة قتلت من قبل، ولم يفعل ذلك مع البغدادي الذي يمثل رأس التنظيم.

ولفت المصدر إلى أن الإعلان أثار ضجة واسعة بين مؤيدي التنظيم".

يتبع…