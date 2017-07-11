الأمم المتحدة: عدد المحاصرين في الرقة السورية قد يصل لحوالي 50 ألفا

جنيف — سبوتنيك. وقالت المنظمة الدولية في بيان، اليوم، "الأمم المتّحدة تقدّر عدد الأشخاص المحاصرين في الرقة بحوالي 30 إلى 50 ألف شخص، رغم أن الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بسبب صعوبة التحقق".

© AP Photo/ Syrian Democratic Forces "قوات سوريا الديمقراطية" تحرر قرية كسرة محمد آغا جنوب شرق الرقة

وأضافت المنظمة أنها استكملت "إيصال الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا"، لافتة إلى أن "فتح طريق حلب — منبج كان له وقع إيجابي على قدرة المنظمة تقديم المساعدات لأكثر من 190000 نازح من الرقة".

وذكّرت المنظمة أنّ إيصال المساعدات خلال العامين الأخيرين عندما كانت طريق حلب — منبج لا تزال مغلقة، كان يتم عبر الجو، ما كان يعتبر مكلفاً ومحدوداً في امكانيات تقديم المساعدة.

ويواصل مسلحو حملة "غضب الفرات" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية معاركهم ضد تنظيم "داعش" منذ إعلان بدء عملية تحرير مدينة الرقة من قبضة التنظيم في السادس من حزيران/يونيو، بمشاركة عدد من اللواءات والقوات الكردية، والعربية، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.