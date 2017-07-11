إسرائيل تهدم بناية سكنية قيد الإنشاء في مدينة القدس

وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر فلسطينية محلية، بأن "4 جرافات إسرائيلية برفقة عشرات الجنود حاصروا بناية سكنية قيد الإنشاء مكونة من عدة طوابق وشقق سكنية في بلدة العيسوية".

© AFP 2017/ Mohammed Abed ثلاثة أعوام على الحرب الإسرائيلية وقطاع غزة ما زال ينزف

وأوضح أن "القوات الإسرائيلية ضربت طوقاً عسكرياً في محيط المبنى، قبل أن تباشر الجرافات الإسرائيلية عملية الهدم، دون سابق إنذار".

يشار إلى أن الفلسطينيين في مدينة القدس يعانون من انتهاكات إسرائيلية مستمرة، متمثلةً بفرض الضرائب والملاحقة والاعتقال، إضافة إلى حرمانهم من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه.