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13:51 11 يوليو/ تموز 2017
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    قوات سوريا الديمقراطية قرب الرقة

    "قسد" تسيطر على بلدة جنوبي الرقة في سوريا

    © AFP 2017/ Delil Souleiman
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن القوات سيطرت على بلدة جنوبي مدينة الرقة كان تنظيم "داعش" الإرهابي يدير قاعدة عسكرية كبيرة ومعسكرا تدريبيا فيها.

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    وقال مدير مركز إعلام قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن القوات سيطرت على بلدة العكيرشي التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوبي الرقة على نهر الفرات. وتوغلت القوات في الرقة الشهر الماضي بعد حملة طويلة ويدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالضربات الجوية والقوات الخاصة.

    وسمحت سلسلة من الهجمات والضربات العسكرية على الضفة الجنوبية لنهر الفرات مؤخرا لقوات سوريا الديمقراطية بمحاصرة الإرهابيين تماما داخل الرقة والتقدم جنوبي المدينة.

    وتخوض "قسد" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية معارك ضارية داخل المدينة القديمة بالرقة منذ الأسبوع الماضي بعدما قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأسوار التاريخية للمنطقة.

    وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أنشأ المعسكر التدريبي في البلدة وأطلق عليه تسمية  أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تنظيم داعش, قوات سوريا الديمقراطية, سوريا
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