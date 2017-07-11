"قسد" تسيطر على بلدة جنوبي الرقة في سوريا

وسمحت سلسلة من الهجمات والضربات العسكرية على الضفة الجنوبية لنهر الفرات مؤخرا لقوات سوريا الديمقراطية بمحاصرة الإرهابيين تماما داخل الرقة والتقدم جنوبي المدينة.
وتخوض "قسد" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية معارك ضارية داخل المدينة القديمة بالرقة منذ الأسبوع الماضي بعدما قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأسوار التاريخية للمنطقة.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أنشأ المعسكر التدريبي في البلدة وأطلق عليه تسمية أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان.
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