"قسد" تسيطر على بلدة جنوبي الرقة في سوريا

وقال مدير مركز إعلام قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن القوات سيطرت على بلدة العكيرشي التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوبي الرقة على نهر الفرات. وتوغلت القوات في الرقة الشهر الماضي بعد حملة طويلة ويدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالضربات الجوية والقوات الخاصة.

وسمحت سلسلة من الهجمات والضربات العسكرية على الضفة الجنوبية لنهر الفرات مؤخرا لقوات سوريا الديمقراطية بمحاصرة الإرهابيين تماما داخل الرقة والتقدم جنوبي المدينة.

وتخوض "قسد" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية معارك ضارية داخل المدينة القديمة بالرقة منذ الأسبوع الماضي بعدما قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأسوار التاريخية للمنطقة.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أنشأ المعسكر التدريبي في البلدة وأطلق عليه تسمية أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان.