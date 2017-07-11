لافروف: نحن سعداء أن تنظيم "داعش" الإرهابي مني بالهزيمة في الموصل

وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال جلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقدة في النمسا لبحث المسائل الأمنية من أجل التنسيق والتعاون لمكافحة ومواجهة الإرهاب العالمي الذي يضرب العالم.

ووجه لافروف انتقادات لعملية الموصل، حيث اعتبر أن غياب التنسيق والتعاون بين مختلف القوات والتحالف الدولي أرجئ النصر والتقدم في الموصل لأشهر عديدة. كما لفت لافروف أن الخسائر المدنية في الموصل فاقت كل التوقعات وهذا دليل على أن قوات التحالف لم تقم بإجراءات وقائية لدفع الناس ترك المناطق الخطيرة.

واعطى لافروف مثالا على ذلك وهي مناطق حلب التي طلب من أهلها النزوح لتفادي القتلى والجرحى خلال العملية العسكرية، وكانت النتائج مغيرة لما حصل في الموصل.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/حزيران الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة، المزعومة".