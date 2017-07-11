الجيش السوري يستعيد حقل "الهيل" النفطي بريف حمص الشرقي

دمشق — سبوتنيك. وأبلغ مصدر ميداني، مراسل "سبوتنيك"، بأن وحدات من الجيش السوري تمكنت من استعادة حقل "الهيل" النفطي بريف حمص الشرقي، بعد أن كبد مسلحو تنظيم "داعش" خسائر كبيرة.

© Sputnik. nezar mihoub بالفيديو...الجيش السوري يقترب من بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي

وقال المصدر الميداني إن الجيش السوري يواصل معاركه ضد مسلحي "داعش" في تلك المنطقة ويتقدم بمسافة 2 كم بمحيط الحقل.

ويقع حقل الهيل النفطي الذي يعد من أهم معاقل "داعش" في المنطقة على بعد 40 كم من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأحكمت وحدات من الجيش السوري والقوات المساندة له الطوق الناري كاملا على حقل "الهيل" النفطي، حيث تمكنت القوات البرية من حصار الحقل من معظم الاتجاهات وتمركزت ضمن طوق لتصبح على بعد مسافة قريبة منه، فيما تجري اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلحي "داعش" الذين يتمركزون في بلدة "حليحلة" ومحيط حقلي آراك والمحطة الثالثة.