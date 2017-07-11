العراق يعلن عن بدء تزويد الموصل بالطاقة الكهربائية

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye وكالة أمريكية تكشف ماذا يجهز "داعش" بعد هزيمته في الموصل

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "اللعيبي رفع ببرقية إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بمناسبة توقيع عقد تجهيز محافظة نينوى بالطاقة الكهربائية".

وجاء في نص البرقية التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها "نجحت جهود الوزارة في التوصل مع الشركات الاستثمارية على صيغة العقد النهائية لتجهيز مدينة الموصل بالطاقة الكهربائية وبمعدل 875 ميغاواط، وأن التوقيع على هذا العقد جاء متزامنا مع فرحة إعلان تحرير المدينة والنصر المؤزر الذي حققته قوتنا المسلحة البطلة، وقد باشرت شركتا قيوان للطاقة العالمية والماس القابضة بتجهيز جزء من حاجة محافظة نينوى من الطاقة الكهربائية صعودا للمعدلات المطلوبة".

وأشار الوزير خلال البرقية أن هذا الإنجاز هدية متواضعة يقدمها لدولة رئيس الوزراء وللشعب العراقي ولأبناء الموصل التاريخ والحضارة.

هذا، وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قد أعلن يوم الاثنين 10 تموز/يوليو النصر على تنظيم "داعش" وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر، منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.