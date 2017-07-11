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    الأزمة القطرية - (من اليسار إلى اليمين) وزير الخارجية السعودي عادل بن الجبير، وزير الخارجية الإمارتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة في القاهرة، مصر 5 يوليو/ تموز 2017

    وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر يجتمعون مع تيلرسون غدا في جدة

    © AP Photo/ Khaled elfiqi
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في جدة، غداً الأربعاء، لبحث أزمة قطر.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © AFP 2017/ STRINGER
    رسالة من أمير قطر إلى سلطان عمان بشأن الأزمة الخليجية
    وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع مع تيلرسون في جدة غداً الأربعاء، حيث سيتوجه شكري إلى جدة عقب عودته، مساء اليوم الثلاثاء، من العاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تمثيله لمصر في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

    وأضاف أبو زيد أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر في ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.

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