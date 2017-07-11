قطر توافق على إغلاق القاعدة التركية...في تلك الحالة

يعتقد خبراء أن جهود الوساطة الكويتية، قد تؤدي إلى تقديم قطر تنازلات بعينها، من أجل الوصول إلى حل توفيقي.

وقال، نوري يسيليورت، المحلل السياسي في جامعة "أنقرة" في تصريح لـ"سبوتنيك تركيا" إنه من المحتمل أن تصدر قطر إشارات على أنها ستقدم تنازلات لحل النزاع".

وتابع قائلا "قد تطلب فعليا الدوحة من أنقرة سحب القوات التركية من أراضيها، ولعل هذا هو السبب الذي جعل تركيا تشير إلى أنها ستنظر في سحب قواتها".

ومضى بقوله "الحصار الحالي سلبي فقط على قطر، وأي خصوم للدوحة لا يرغبون في التوصل إلى حل وسط، فهم ينتظرون أن تتراجع قطر، وسيواصلون الحصار إلى أن تقوم قطر بتلك الأمور".

وأشار إلى أن "الدوحة مستعدة للوصول إلى حل توفيقي، إذا ما تم تخفيف الشروط الأولية التي وضعتها دول المقاطعة".

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مقترحات الحلول

ووضع المحلل التركي، المقترحات التي قد تقبلها الدوحة، يمكن وضعها على النحو التالي:

1- تقليل الانتقادات في تغطية قناة الجزيرة.

2- طرد بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

3- تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الجماعات الإرهابية.

4- الموافقة على انسحاب القوات التركية من الأراضي القطرية.