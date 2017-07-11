دول المقاطعة ترد على وساطة أردوغان في الأزمة مع قطر

© REUTERS/ Brendan McDermid أردوغان إلى قطر ودول خليجية أخرى

وأعلن أردوغان ، أمس الاثنين، استعداده لزيارة كل من قطر والسعودية والكويت بعد الخامس عشر من يوليو/ تموز، في وقت قالت صحيفة جمهوريت التركية، إن دول المقاطعة لا ترغب في تدخل تركيا، مؤكدة أن هذه الدول حذرت تركيا من تضرر مصالحها معهم في حال دعمها قطر بصورة نشطة.

وأوضح مسؤول دبلوماسي عربي رفيع الشأن، بحسب الصحيفة التركية، أن مجلس التعاون الخليجي لا يريد أن تتدخل تركيا في الأمر بل الابتعاد تماماً، مشيراً إلى أن وزير الخارجية البحريني أبلغ أنقرة خلال زيارته أن تدخل تركيا في الأمر سيزيد الأزمة تعقيداً.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي، أن تركيا لن تستطيع تولي الوساطة في الأمر لكونها طرفا فيه، مؤكداً أن تصريحات أنقرة في بداية الأزمة كانت إيجابية غير أن تركيا أصبحت طرفا في الصراع بتمرير برلمانها قرار إرسال جنودها إلى القاعدة العسكرية في قطر، مفيداً أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، زار السعودية وقطر وأدرك أن تركيا لن تستطيع التدخل.

وشدد الدبلوماسي العربي، على أن مجلس التعاون الخليجي يمتلك آليات ستحل الأزمة، مؤكدا أن الخليج سيحل الأزمة بنفسه وأن تدخل تركيا في الأمر سيزيدها تعقيداً، وانتقد قطر لعدم تصنيفها جماعة النصرة تنظيماً إرهابياً.