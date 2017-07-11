المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة يكشف البؤر المتبقية لـ"داعش"

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، إن "النصر الذي تحقق في الموصل هو نصر كبير تحقق بدماء الشهداء الأبطال وتضحيات كبيرة للقوات العراقية، مايعطي دافع معنوي لتحرير ما تبقى من الأراضي المختطفة".

وأشار رسول لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك" إلى أن ما تبقى في محافظة نينوى هي مناطق (قضاء تلعفر- ناحية العياظية- المحلبية)، وفي جنوب كركوك قضاء الحويجة، وفي غرب الأنبار، مناطق(أعالي الفرات — القائم — عانة — راوة).

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن القطاعات ستنطلق مباشرة بعد أن تتم إعادة تنظيم الصفوف، وإجراء استخبارات بشكل دقيق بغرض تطهير باقي المناطق من يد التنظيم، وستتوالى انتصارات الجيش العراقي على هذا التنظيم الإرهابي.

وعن دعوة السيد مقتدى الصدر إلى حصر السلاح بيد الدولة، قال رسول، "إن قوات الجيش العراقي بكل قطاعاته، تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وهي ملتزمة بما يصدر بقيادة العمليات المشتركة، والكل يقاتل هذا التنظيم الإرهابي، وحصر السلاح بيد الدولة مهم جدا، كمؤسسات عسكرية تحارب التنظيم وتدافع عن أرض العراق".