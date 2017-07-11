وزير الخارجية القطري: وقعنا مذكرة تفاهم مع واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة: "وقعت قطر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها من أجل تعزيز كفاحها ضد الإرهاب والتصدي بنشاط لقضايا تمويل الإرهاب".

وأضاف الوزير القطري، "هذه خطوة مبشرة للأمام"، داعياً دول المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للانضمام إلى المذكرة الأمريكية القطرية.

وقال، إن "اتفاقية مكافحة الإرهاب، لا علاقة لها بالأزمة والحصار المفروض على قطر"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على استمرار التعاون والتشاور في كافة القضايا الإقليمية".