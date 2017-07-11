وزير الخارجية الأمريكي: قطر أول من استجاب لمبادرة مكافحة تمويل الإرهاب

وقال الوزير الأمريكي: "لدي أمل بأننا قادرون على إحراز تقدم لدفع الأمور نحو الحل"، مضيفا أن الولايات المتحدة ترغب في تجنب أي تصعيد إضافي، كما أعرب عن أمله في إحراز تقدم في مساعي حلحلة الأزمة.

وأضاف "اعتقد أن قطر كانت واضحة في مواقفها.. وأعتقد أنها كانت منطقية جدا".

وقال "عملنا مطولاً على الاتفاقية التي وقعناها اليوم وتتفق مع نتائج قمة الرياض"، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لمساعدة جميع الأطراف للتوصل إلى حل ينهي الأزمة في الخليج.