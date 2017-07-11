اجتماع مشترك للمعارضة السورية اليوم على هامش محادثات جنيف

وحول اجتماع الأمس، قال الخالدي "كان تمهيديا وهو الأول من نوعه الذي جمع الوفود المعارضة الثلاثة مع بعضها خلال المحادثات السورية".
وكان المنصات المعارضة الثلاث (الرياض، موسكو والقاهرة) قد عقدوا اجتماعا مشتركاً فيما بينهم أمس الاثنين في مقر إقامة وفد الهية العليا للتفاوض، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يحصل بين المنصات المعارضة الثلاث خلال المحادثات السورية في جنيف.
وتستمر الجولة السابعة من المحادثات السورية في جنيف حتى 15 تمّوز/يوليو. وتأتي بعد أيّام من اجتماع أستانا حول سوريا، وكذلك بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا والذي تمّ التوصّل إليه خلال لقاء الرئيسين الروسي والأميركي في قمة العشرين الكبار في هامبورغ.
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