الجيش العراقي يرد على اتهامات منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب

بدوره قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، إلى أن التنظيم ارتكب انتهاكات كبيرة ضد المدنيين، من خطف وسبي، وعمليات إجرامية كبيرة من قطع رؤوس ودفن أحياء وتلغيم الدور على المواطنين واحتجازهم كرهائن.

وأكد رسول لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن القوات العراقية حافظت على أرواح المدنيين في الموصل، واستخدمت قطاعات الجيش العراقي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحيدت كل السلاح الثقيل، مشيرا إلى أن انتصار الجيش العراقي يغيظ الكثير، لكنه كان انتصار إنساني قبل أن يكون انتصار عسكري.

وطالب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، "منظمة العفو الدولية"، أن تأتي إلى أرض الموصل، وتشاهد ما تقوم به القوات المسلحة على الأرض، بعيدا عن اتهامات لا تمثل الواقع وحقيقة الأمور، "فقد حافظنا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحافظنا على عرض العراقيات وشرف العراقيات، فلتذهب إلى الجحيم هذه المنظمة".

وأوضح أن تنظيم "داعش" تسبب في دمار كبير في مدينة الموصل بعملياته الجبانة ضد المدنيين، مؤكدا أن القوات العراقية قاتلت التنظيم وحررت أهل العراق والموصل منه وطردته، وحافظت على أرواح المواطنين الأبرياء.

وعن التشكيك في تمكن الجيش العراقي من قتل عناصر لتنظيم "داعش"، بعدم نشر جثث القتلى من قبل القوات العراقية، قال رسول:

نحن ملتزمون بالآداب والتقاليد، لا نريد نشر هذه الجثث المشوهة والمقطعة من جراء تقدم قطاعاتنا البطلة.

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة: "نؤكد لجميع العالم أن ما قام به أبطال الجيش العراقي لا يستطيع أي جيش في العالم أن يحققه".