الداخلية السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة ارتكبوا عمليات إرهابية في القطيف

© AP Photo/ Michael Probst الداخلية السعودية تحذر المواطنين من مكالمات وهمية

ونشر البيان، أسماء المدانون الأربعة "زاهر عبد الرحيم حسين البصري، ويوسف علي عبد الله المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وأمجد ناجي حسن آل امعيبد، وكلهم سعوديون.

وحسب البيان، الذي نشره التليفزيون السعودي، قام الأول "بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية عدة مرات، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت"، وكذلك أعمال إرهابية أخرى.

بينما قام الثاني (المشيخص)، بالخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية"، في حين أدين الثالث (الصايغ) "بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله، وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم، وإلقاء قنابل مولوتوف عدة مرات على رجال الأمن وعلى محكمة القطيف".

أما الرابع (آل امعيبد)، فقد أدين "بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإثارة الفتنة بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه على الرماية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز قرب المركز".

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