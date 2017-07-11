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18:23 11 يوليو/ تموز 2017
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    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على داعش

    بالصور ...بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على "داعش"

    © Sputnik. Nazek Mohammed
    العالم العربي
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    تواصل العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع احتفالات الموصل بنصرها على "داعش" الإرهابي، مساء أمس الإثنين 10 تموز/يوليو، فعاليات الفرح والابتهاج على وقع الموسيقى بحضور أحد قدماء الغناء الطربي العراقي الأصل في ساحة الحرية.

    وقائد الموسيقي العراقي الكبير، علي خصاف فرقته للفنون الشعبية، لعزف مقطوعات موسيقية ساحرة تحت نصب الحرية في ساحة التحرير بقلب العاصمة بغداد، فرحاً بالانتصار الكبير على "داعش" الإرهابي في الموصل، مركز نينوى شمال العراق.

    ووثقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بالصور، احتفال بغداد عقب بيان النصر الذي أعلنه رئيس الوزراء مساء اليوم في السابعة والنصف حسب التوقيت المحلي، مهنئا ً الشعب والقوات بتحرر الموصل بالكامل وإنهاء "خرافة — خلافة" "داعش".

    وقدمت المطرب العراقي الشهير رضا الخياط، وصلات غنائية طربية جميلة، وبمشاركة الملحن عودة فاضل، والفنان مكصد الحلي، ومئات المدنيين الذين رفعوا الأعلام العراقية، وعبروا عن فرحهم بألعاب نارية زينت سماء البلاد.

    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على "داعش"

    وخرج أبناء الشعب العراقي، في كافة محافظات البلاد، للاحتفال بالنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي واقتلاعه من كامل مدينة الموصل، مساء اليوم.

    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على "داعش"

    وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، "ابتهاجا بالنصر العظيم بتحرير مدينة الموصل "مركز نينوى شمال البلاد"، وجه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 11 تموز، ومن نصر إلى نصر".

    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على "داعش"

    وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على "داعش"

    وقال العبادي، في كلمة له عبر التليفزيون العراقي، اليوم الاثنين، 10 يوليو/تموز، إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز.

    بغداد تغني وترقص احتفالا ً بالنصر على داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    بغداد تغني وترقص احتفالا ً بالنصر على "داعش"

    وأضاف العبادي، في البيان، الذي بث مقتطف منه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته مراسلتنا في العراق، "أن الأبطال والشهداء والجرحى سيكونون في قلوبنا وعقولنا ولن ننسى هذا الدَين أبدا، وتحية لعوائلهم أبدا، ولا ننسى أن نهنئ المرجعية والسيد السيستاني والفتوى، والأبطال من كل صنوف القوات المنتصرة."

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